Прокуратура Мариинска поддержала обвинение по резонансному уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП со смертельным исходом. Теперь три года осужденный проведет в колонии-поселении.Еще в январе 2017 года пьяный водитель столкнулся со встречным транспортным средством. От удара автомобиль разорвало на две части, а женщина, находившаяся на пассажирском сиденье, скончалась на месте. Виновник ДТП вину не признал, хотя в суде гособвинитель предоставил все неопровержимые доказательства.- Жителя Мариинска признали виновным в совершении этого преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. - Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также его на 2 года 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.