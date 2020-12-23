Оперативный штаб Кузбасса назвал территории, где были выявлены новые случаи коронавируса, а также умершие пациенты. Сводка опубликована на утро 23 декабря.- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 26, Кемерово - 19, Киселевск - 16, Междуреченск - 13, Белово и Ленинск-Кузнецкий - по 11, Мыски - девять, Юрга - восемь, Прокопьевск - семь, Новокузнецкий район - пять, Калтан и Осинники - по четыре, Краснобродский - три, Анжеро-Судженск, Березовский, Топкинский округ и Яшкинский район - по два, Гурьевский, Таштагольский и Тисульский районы, Кемеровский округ - по одному, - рассказали в штабе.Таким образом, с начала пандемии заболели уже 24 743 человека, выздоровели 21 455 человек, в том числе 176 - за прошедшие сутки. Также на утро 23 декабря еще два пациента скончались, а всего с весны - 451 человек.Сейчас медицинскую помощь получают 2837 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5436 человек.