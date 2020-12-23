Морозы до -43 градусов ударят в Кузбассе перед Новым годом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе перед Новым годом жителям придется пережить несколько неприятных дней - ударят крепкие морозы до -43 градусов. Такой прогноз дает портал Gismeteo.

Прогноз по городу Кемерово. Фото: Gismeteo

Согласно прогнозу, уже ночью в субботу, 26 декабря, температура опустится до -40 градусов, днем потеплеет до -31. Следующие две ночи будут самыми холодными. 27 декабря температура опустится до -43 градусов, днем воздух «прогреется» до -39 градусов, а 28 декабря днем будет -38 градусов, зато ночью будут все те же -43. Прогноз на вторник, 29 декабря, выглядит более оптимистично: -41 градус ночью и уже -23 градуса днем. В последующие дни постепенно будет теплеть.

Прогноз по Новокузнецк. Фото: Gismeteo

В Новокузнецке - на юге области - также резко похолодает с субботы. Днем ожидается -28 градусов, а ночью -38. В воскресенье, 27 декабря, ночью столбики термометров покажут -42 градуса, днем -37. В понедельник ночью будет -41, а днем -34 градуса. Во вторник на улице можно будет себя чувствовать более комфортно. Если ночью ожидается -32 градуса, то днем будет -23.