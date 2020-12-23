В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на угольном разрезе. Об этом сообщает региональный Следком.Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла во вторник, 22 декабря. Около 20.50 поступило сообщение, что в забое угольного разреза в Прокопьевском районе обнаружено тело 47-летнего машиниста экскаватора.-По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в кузбасском СУ СК.По версии следствия, рабочий находился в кабине экскаватора и ожидал сменщика, когда внезапно глиняный борт забоя стал осыпаться. Технику вместе с рабочим внутри завалило глиняной массой порядка 60 тысяч кубических метров. Коллеги пострадавшего сообщили о происшествии руководству разреза, которое вызвало горноспасателей. Тело пострадавшего рабочего было обнаружено и поднято на поверхность. Точную причину смерти мужчина предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРабочий погиб при обрушении породы на кузбасском разрезеВ Кузбассе при обрушении породы на разрезе погиб рабочий. Спасатели извлекли тело из-под завала через несколько часов.(подробности)