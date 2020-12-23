Накануне по приказу начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова в очередную служебную командировку длительностью в шесть месяцев на Северный Кавказ отправился сводный отряд полиции Кузбасса. В его составе сотрудники различных подразделений. Они сменят стражей порядка, полугодовая командировка которых уже подошла к концу. На Кавказе полицейские будут оказывать содействие местным коллегам в обеспечении общественного порядка и безопасности.– Перед отправкой инструктаж для сотрудников полиции провел заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Сергей Терехин, – Он еще раз напомнил полицейским об особенностях несения службы и соблюдении мер безопасности, приказал выполнить все поставленные задачи и вернуться домой живыми и здоровыми, – сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД.