Кузбасская прокуратура заинтересовалась обстоятельствами гибели горнорабочего на угольном разрезе. Ведомство проведет проверку случившегося.Напомним, что в Прокопьевском районе 22 декабря произошло обрушение горной породы на угольном разрезе «Виноградовский». В результате под завалами погиб 47-летний машинист экскаватора.Прокурор Прокопьевского района Вячеслав Гикал незамедлительно выехал на место происшествия. Также для расследования обстоятельств и причин произошедшего была создана комиссия.-Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, - сообщили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРабочий погиб при обрушении породы на кузбасском разрезеВ Кузбассе при обрушении породы на разрезе погиб рабочий. Спасатели извлекли тело из-под завала через несколько часов.(подробности)По факту гибели рабочего на угольном разрезе в Кузбассе возбуждено уголовное делоВ Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на угольном разрезе. Об этом сообщает региональный Следком.(подробности)