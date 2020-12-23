В Кемерове двухлетняя девочка закрыла мать на балконе, после чего отправилась смотреть мультики. Женщина осталась одна на морозе в легкой одежде.В областном центре, в одной из многоэтажек на проспекте Химиков, молодая мать вышла на балкон, чтобы развесить белье после стирки, а в это время ее двухлетняя дочь из квартиры повернула ручку двери и сама того не понимая оставила родительницу на улице. Замерзающую в легкой домашней одежде женщину заметила соседка, тоже вышедшая на балкон, она и вызвала спасателей.Прибывшие спасатели при помощи трехколенной лестницы поднялись на балкон третьего этажа и впустили замерзающую женщину домой. Малышка в тот момент находилась в своей комнате и смотрела телевизор.- Медицинская помощь кемеровчанке и девочке не потребовалась, - рассказали в Кемеровской служба спасения. - В этот раз все закончилось благополучно, но родителям важно помнить, что дети копируют действия своих мам и пап, в том числе и по закрыванию дверей на балкон.