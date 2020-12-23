Главному врачу Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлане Кудашевой присвоено почетное звание Героя Кузбасса. В учреждении весной была создана первая в регионе «красная зона».С инициативой представить к награде Светлану Кудашеву на заседании областного парламента выступил губернатор Сергей Цивилев, депутаты его поддержали.- Кузбасская клиническая инфекционная больница первой в регионе приняла пациентов с коронавирусом. В медицинской организации проведена колоссальная работа по созданию первой в Кузбассе «красной зоны». В кратчайшие сроки персонал перестроился для работы в условиях пандемии и до сих пор находится на передовом рубеже борьбы за жизнь и здоровье жителей области. Все это не было бы возможным без личного вклада главного врача Светланы Кудашевой, - отметил Сергей Цивилев.В медицине обладательница почетного звания проработала в общей сложности 25 лет. Окончила Кемеровский государственный мединститут, проходила ординатуру на базе кафедры детских болезней вуза по специальности «Педиатрия». Имеет сертификат по специальности «Инфекционные болезни». С 2015 года работает главным врачом Кузбасской клинической инфекционной больницы.С начала пандемии в Кузбассе Светлана Кудашева ведет активную санитарно-просветительскую работу среди жителей по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, выступает в средствах массовой информации, активно участвует в работе оперштаба.Кстати, сама Светлана Кудашева уже переболела коронавирусом, а впоследствии стала донором плазмы для тех, кто находится в больницах сейчас.