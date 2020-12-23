По версии следствия, 54-летняя новокузнечанка, являясь единственным собственником частного жилого дома, в апреле 2020 года разместила на популярном сайте объявление о том, что за небольшие суммы денег сможет зарегистрировать любых желающих в своем жилище. Но предоставлять сам дом для фактического проживания зарегистрированным она не собиралась. По сентябрь нынешнего года у неё в доме было за вознаграждение зарегистрировано уже 11 человек. В общей сумме они заплатили хозяйке за такие услуги 27 тысяч рублей.– На днях «бизнесвумен» предъявлено обвинение в совершении девяти преступлений за фиктивную регистрацию граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, – Уголовное дело направлено в суд, женщине грозит до трех лет лишения свободы.