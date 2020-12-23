В Кемерове остановлена реконструкция одного из главных спортивных объектов города – бассейна «Лазурный». Заявление на проведение работ отозвал застройщик.О ситуации с бассейном рассказали в пресс-службе администрации города.-В отношении бассейна «Лазурный» сообщаем, что застройщик обратился с заявлением на реконструкцию объекта, однако впоследствии отозвал его по собственной инициативе из-за необходимости доработки проектных решений, - говорится в официальном ответе.В мэрии добавили, что если застройщик снова обратиться с заявлением на реконструкцию, его рассмотрят в установленном порядке.Напомним, что бассейн закрыт для горожан с лета 2019 года. сроки возобновления его работы неоднократно переносились, последней датой открытия назван июль 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять наивных вопросов о судьбе бассейна \\"Лазурный\\" в КемеровеВ Кемерове еще летом этого года закрыли на ремонт «Лазурный» - крупнейший плавательный бассейн города. Почему двери «водной площадки» до сих пор закрыты и что будет с «Лазурным» в ближайшем будущем, разбиралась «Комсомольская правда».(подробности)Стали известны сроки открытия бассейна «Лазурный» в КемеровеСтало известно, когда в Кемерове завершится ремонт бассейна «Лазурный». Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.(подробности)