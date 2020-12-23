Глава Гурьевского городского поселения с июня по август 2019 года заключил фиктивные договоры аренды автомобиля Volkswagen, чем причинил ущерб муниципальному бюджету в размере 281 тысяч рублей.Похищенные деньги поступали в распоряжение его дочери. Кроме того, с сентября по октябрь 2019 года он незаконно оформил командировочные расходы на свое имя и на имя заместителя на сумму 213 тысяч рублей, чем также причинил ущерб бюджету.Сегодня, 23 декабря, прокурор области Павел Бухтояров утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главы администрации Гурьевского городского поселения. Он обвиняется в растрате бюджетных средств. – Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью и частично возместил ущерб, – сообщили в прокуратуре Кемеровской области, – Уголовное дело расследовано следственным управлением Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу. После вручения копии обвинительного заключения дело будет направлено в суд.