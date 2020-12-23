ГИБДД Кузбасса предупреждает жителей о снеге и метелях, которые придут в регион в четверг, 24 декабря.По информации синоптиков, на территории региона ночью ожидается -9... -14 градусов, местами до -22, днем -4...-9, местами до -14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров. Ожидается облачная погода, пройдут снег и местами метели.В связи с этим сотрудники госавтоинспекции призывают участников движения всегда быть внимательными и осторожными, соблюдать ПДД.-Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Помните о том, что в гололед, а также на заснеженной дороге снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления.В свою очередь пешеходам следует переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.