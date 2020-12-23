Кемерово вторые сутки подряд в вечернее время встает в гигантские пробки. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает их в 10 баллов.В среду, 23 декабря, практически парализованной оказалась центральная часть областного центра. На левом берегу серьезно затруднено движение на Кузнецком проспекте, а также Кузнецком мосту, проспекте Советском, улице Красноармейской, проспекте Ленина. С трудом передвигаются автомобили по началу проспекта Октябрьского, а также проспекта Притомского в сторону Московского. Придется постоять в пробке и на перекреске улицы Терешковой и проспекта Ленина.На правом берегу, по традиции, вечером встало Логовое шоссе, а также перекресток улицы Нахимова и проспекта Шахтеров. При этом сервис показывает, что аварий на дорогах нет, так что заторы могут быть следствием предновогоднего ажиотажа, когда горожане после работы спешат запастись продуктами и подарками к предстоящим новогодним каникулам.Напомним, что накануне в городе также наблюдались 10-балльные пробки. Одной из причин стала авария на Кузбасском мосту с участием КамАЗа, трех легковушек и машины скорой помощи.