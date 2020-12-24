Появилось новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева о продлении ограничительных мер в связи с коронавирусом. Оно опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса.В среду, 23 декабря, опубликован документ, согласно которому продлевается режим самоизоляции для лиц от 65 лет и старше. Теперь запрет будет действовать до 20 января.Тем не менее пожилые люди могут покидать дом, чтобы: посетить медицинскую организацию; сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин; посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ. Исключением являются и случаи, когда нужно покинуть дом в связи с семейными нуждами, в иных экстренных и бытовых ситуациях.Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.