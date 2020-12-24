Кузбасские власти приняли решение сделать 31 декабря выходным днем, правда не для всех. Кто гарантированно попадает в эту категорию, назвал оперативный штаб региона.«31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти, - говорится в сообщении. - Руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности рекомендовано также объявить 31 декабря выходным днем».Напомним, что вопрос о выходном дне в последний день уходящего года Сергею Цивилеву задали на пресс-конференции «800 дней. Итоги года», которая прошла 22 декабря. Тогда глава региона отметил, что такое возможно, если, например, предприятия компенсируют выходной день выходом на работу сотрудников 26 декабря. Уже тогда он подчеркнул, что предприятия могут принять такое решение самостоятельно.