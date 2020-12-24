Застолье с алкоголем, которое устроили кемеровчанин и его подруга, закончилось плохо. Хозяин дома лишился свободы, а женщина стала инвалидом.Сейчас уже не важно, что стало поводом для застолья и ссоры, которая произошла во время посиделок. Важно лишь то, что мужчина и его знакомая поругались, и он несколько раз ударил ее в область грудной клетки тупым предметом. Медики сумели спасти жизнь пациентки, но с тех пор женщина испытывала постоянные сильные боли, с трудом двигалась, не могла полноценно работать и была признана нетрудоспособной.Ее приятель в это время уже находился в исправительной колонии: суд назначил ему три года лишения свободы. Женщина обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда со знакомого. Суд это требование удовлетворил.- Отбывание наказания в местах лишения свободы не является основанием для невыплаты долга. Судебным приставом-исполнителем МОСП по ВИП было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 21 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Моральный вред, причиненный преступлением, а также исполнительский сбор были взысканы в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.