В Промышленновском районе специалисты регионального Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку на одном из предприятий Промышленновского района. Здесь занимаются производством и доставкой молочных продуктов и при этом допускают нарушения ветеринарного законодательства.Так, во въездном дезинфекционном барьере нет дезинфекционного раствора. Дороги, которые используются для вывоза навоза и трупов животных, могут пересекаться с дорогами для подвоза здоровых животных и кормов. Еще одно нарушение - отсутствие помещения для вскрытия трупов животных, утилизационная камера находится в нерабочем состоянии, а транспорт, который перевозит трупы животных, также используется для хозяйственных нужд и не оборудован воздухонепроницаемым закрытым кузовом.- За территорией предприятия, за отделением откорма, в земляной траншее и рядом с ней обнаружены биологические отходы: трупы крупного рогатого скота не вскрытые, на стадии разложения, кости, каныга, уши крупного рогатого скота с бирками, головы, шкуры и другое без признаков сжигания, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора. - Данный факт обеспечивает свободный доступ животным и птицам, тем самым создавая угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, а также загрязнения окружающей среды.За все эти нарушения предприятие привлекли к административной ответственности в виде двух штрафов: в размере 10 тысяч рублей и 250 тысяч рублей, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого взято на контроль специалистами отдела государственного ветеринарного надзора.