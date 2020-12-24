Еще двое кузбассовцев с подтвержденным коронавирусом умерли за минувшие сутки. На утро 24 декабря число случаев летального исхода достигло 453 человек.У мужчины 1964 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, ожирения.У мужчины 1964 года рождения из Салаира развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.Напомним, в общей сложности на сегодняшний день число заболевших коронавирусом выросло еще на 146 человек и теперь составляет 24 889. Также за минувшие сутки выздоровели 168 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 21 623 человека. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2813 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5200 человек.