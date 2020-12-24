В Кузбассе на утро 24 декабря выявлено еще 146 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.По данным оперативного штаба, в общей сложности с начала пандемии общее число тех, у кого выявили коронавирус, достигло 24 889 человек.Также за прошедшие сутки выздоровели 168 пациентов. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 21 279 человек.К сожалению, выросла и печальная статистика - еще два человека скончались. У мужчины 1964 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, ожирения. У мужчины 1964 года рождения из Салаира развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Общее число умерших достигло 453 человек.В общей сложности сегодня в Кузбассе медицинскую помощь получают 2813 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5200 человек.