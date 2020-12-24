Сразу в 16 городах и территориях Кузбасса за минувшие сутки выявили новых заболевших коронавирусом. В одном из городов проживает сразу 30 из 146 новых заболевших.По данным оперативного штаба Кузбасса, за сутки в регионе коронавирус подтвердился сразу у 146 человек. 30 из них - жители Новокузнецка. Еще 20 - кемеровчане.Число новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Междуреченске составляет 16 человек, в Белове - 12, в Мысках и Прокопьевске - по 11, в Киселевске - 10, в Осинниках - восемь, в Ленинске-Кузнецком - семь, в Калтане и Таштагольском районе - по шесть, в Топкинском муниципальном округе - четыре, в Полысаеве - два, по одному новому заболевшему - в Березовском, Юрге и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.Напомним, за сутки в регионе выявлено 146 новых заболевших коронавирусом. Их общее число достигло 24 889 человек.