В Кузбассе снова продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Внесены изменения в действующие меры по ситуации с коронавирусом. В частности, до 15 января 2021 года продлевается режим повышенной готовности.- Также до 15 января продлевается действие следующего режима работы организаций и проведения мероприятий: работодателям необходимо перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска, - сообщили в штабе. - Все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.Помимо этого, с 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6.00 до 1.00.