Новокузнецк в очередной раз оказался лидером как по числу новых заболевших коронавирусом, так и по общему числу заболевших.Так, на утро 24 декабря из 146 новых заболевших 30 приходится именно на Новокузнецк. Всего же с начала пандемии здесь диагноз подтвердился у 5241 человека.Чуть меньше - 20 человек - заболели ковидом за сутки в Кемерове. А общее число заболевших достигло 4878.В Междуреченске - 16 новых заболевших. Это третий по числу заболевших город: с начала пандемии диагноз подтвердился у 2622 жителей.В Белове за сутки выявили 12 пациентов с ковидом, а общее число заболевших достигло 1442 человек.В Мысках и Прокопьевске - по 11 новых заболевших. В общей сложности - 477 и 1441 человек.Еще 10 новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Киселевске.Восемь человек заболели коронавирусом в Осинниках. Здесь общее число заболевших достигло 844 человек.В Ленинске-Кузнецком - семь новых заболевших, а с начала пандемии - 1103. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе - еще один заболевший. Общее число - 185 человек.В Калтане и Таштагольском районе коронавирусом заболели еще по шесть человек. Общее число - 311 и 364 человека соответственно.В Топкинском муниципальном округе - четыре новых заболевших, общее число – 213 человек.В Полысаеве - два новых заболевших, а общее число тех, у кого коронавирус диагностировали с начала пандемии, достигло 286 человек.В Березовском и Юрге - по одному новому заболевшему. Общее же число случаев заболевания достигло 304 и 495 соответственно.