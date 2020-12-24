Во время еженедельной программы «Утро с мэром» глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о некоторых подозрениях, которые касаются работы новых автобусов и водителей.Жители Новокузнецка обратились к главе города с жалобой на то, что водители новых автобусов отключают валидаторы. Горожане отметили, что делают это они намеренно, чтобы пассажиры платили за проезд лично им, минуя кассу. Как оказалось, мэр Новокузнецка тоже подозревает, что новые водители не всегда честны.- У меня такие подозрения тоже есть. И если водители так ведут себя на самом деле, то это хищение из бюджета, потому что это - бюджетные деньги. За это уголовная статья и тюрьма однозначно, - заявил Сергей Кузнецов.Также мэр города обратился к новокузнечанам с просьбой предоставить подтвержденные фотографиями или видео факты нечестного способа взимания платы за проезд либо подтвердить факт присвоения денег любым другим способом.