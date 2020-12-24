Один телефонный звонок, недолгий разговор с матерью - и после этого тишина. В Кузбассе пропала 14-летняя школьница. Сейчас полиция прекратила ее поиски.14-летняя жительница Анжеро-Судженска позвонила маме и попросила, чтобы та позволила ей остаться ночевать у подруги. Но мама запретила, так как у девочки было много плохих оценок в школе. Дочка после этого перестала выходить на связь.32-летняя мать, не дождавшись возвращения ребенка, обратилась за помощью в полицию. До этого она пыталась сама связаться с дочерью или ее знакомыми - но все было безуспешно. Стражам же порядка удалось разыскать беглянку. Как оказалось, девочка не захотела возвращаться домой после ссоры с матерью и отправилась к своему 16-летнему приятелю.- Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Сотрудники полиции провели с несовершеннолетней профилактическую беседу и временно поместили ее в социально-реабилитационный центр, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.В отношении матери несовершеннолетней составлен протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.