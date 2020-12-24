В Кузбассе в четверг, 24 декабря, произошло ДТП с участием иномарки и снегоуборщика. Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.Очевидцы в социальных сетях поделились снимками с места ДТП, которое произошло в Кузбассе, на 35-м километре автодороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. Легковой автомобиль Skoda врезался в снегоуборщик. В областной Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП.- Авария произошло около 11.50 на 35-м километре автодороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП, - сообщили в ведомстве.В свою очередь, в региональном Центре медицины катастроф рассказали о пострадавших в дорожном происшествии.- С места ДТП с травмами госпитализированы два человека: мужчина 1987 года рождения и девушка 2003 года рождения, - прокомментировал пресс-секретарь Центра медицины катастроф Антон Дужик.Отметим также, что этим же утром произошло еще одно аналогичное ДТП: на 23-м километре той же автодороги с КАМАЗом столкнулся автомобиль отечественного производства. Информация по обоим ДТП, причинам, приведшим к авариям, уточняется.