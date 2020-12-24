Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с иномаркой и снегоуборщиком в Крапивинском районе.По данным регионального Центра медицины катастроф, при столкновении автомобиля Skoda и снегоуборщика КАМАЗ пострадали два человека - мужчина 1987 года рождения и девушка 2003 года рождения.- Оба пострадавших получили травмы и были доставлены в больницу, - сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф Антон Дужик.Напомним, ДТП произошло на 35-м километре автодороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. Здесь около 11.50 легковой автомобиль Skoda врезался во впереди идущий грузовой автомобиль КАМАЗ, который чистил дорогу от снега.Аналогичное ДТП произошло и на другом участке этой же трассы: там в снегоуборочную машину врезался автомобиль ВАЗ-2115.Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения в любую погоду, скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛегковушка залетела под снегоуборщик на кузбасской трассеВ Кузбассе в четверг, 24 декабря, произошло ДТП с участием иномарки и снегоуборщика. Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях. (подробности)