Руководитель одного из угольных предприятий не платил работникам зарплату в течение нескольких месяцев. В конце концов задолженность перед горняками превысила 31,6 миллиона рублей.Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, с ноября 2019 по февраль 2020 года на одном из угольных предприятий директор не выплачивал заработную плату 401 работнику. В результате накопилась задолженность более 31,6 миллиона рублей. Чтобы добиться выплаты денег, работники угольного предприятия обратились в суд.- В ходе предварительного следствия установлено, что 69-летний и.о. генерального директора имел реальную финансовую возможность производить выплаты в указанный период. Однако денежные средства расходовались им на другие цели, - сообщает пресс-служба ведомства.В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью погасил имеющуюся перед работниками задолженность. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд с с ходатайством о назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.