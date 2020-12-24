Опубликовано постановление губернатора Сергея Цивилева о выходном дне 31 декабря в Кузбассе. Документ размещен в электронном бюллетене региона.«В соответствии со статьями 6 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации постановляю: установить работникам исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса выходной день 31 декабря 2020 года с сохранением среднего заработка», - говорится в постановлении.Также документом рекомендуется руководителям иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности в установленном порядке принять решения о предоставлении работникам выходного дня 31 декабря 2020 года с сохранением среднего заработка, с учетом режима работы, недопущения ухудшения оказываемых услуг гражданам, необходимости бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.