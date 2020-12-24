Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием снегоуборщика и легковушки произошло в Кузбассе. В этот раз обе машины - отечественного производства.Очевидцы сняли на видео последствия ДТП со снегоуборщиком и легковушкой. Камера запечатлела стоящий на одной стороне дороги КАМАЗ, а на другой - разбитый ВАЗ-2115.По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла на территории Кемеровского района около 10 часов 50 минут утра, на 23-м километре автодороги, соединяющей Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. Предварительно установлено, что водитель не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость движения. Из-за этого он не сумел сориентироваться в ситуации на дороге и врезался в ехавший в попутном направлении КАМАЗ-снегоуборщик.- За медицинской помощью обратились пять человек: трое взрослых и двое несовершеннолетних. 35-летний водитель и два 15-летних подростка госпитализированы. Еще два пассажира - 43-летний мужчина и 20-летняя женщина - направлены на амбулаторное лечение, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.Также в ГИБДД напомнили, что автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. К слову, за 11 месяцев 2020 года из-за превышения скорости произошло 271 ДТП. В них погибли 42 человека, а еще 402 получили травмы.