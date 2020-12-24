В Кузбассе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.На вакцинацию от коронавируса уже могут записаться все желающие – об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.По ее словам, это можно сделать двумя способами – лично обратиться в свою поликлинику или позвонить в Центр мониторинга пациентов по единому номеру 112 и оставить заявку, она будет передана в территориальную поликлинику, которая свяжется с человеком и назначит дату и время приема.Также Оксана Абросова напомнила, что вакцинации подлежат люди в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование вакцины для тех, кто старше, пока еще не завершилось. Противопоказанием к вакцинации является гиперчувствительность к какому-либо из компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные в настоящий период времени заболевания либо обострение хронических заболеваний, беременность и период лактации. Также прививку не сделают, если у человека в ходе анализа крови обнаружатся антитела к коронавирусу. Привиться переболевший человек, по правилам, может не раньше чем через полгода после выздоровления.Сама вакцина, напомним, является двукомпонентной – вторая инъекция делается на 21-й день после первой. Специалисты напоминают, что процедура является добровольной и бесплатной.