МЧС Кузбасса предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. В пятницу, 25 декабря, ожидается снижение видимости и усиление ветра до 18 метров в секунду.По данным синоптиков, в последний рабочий день в регионе пройдет снег, местами возможны метели, ветер будет развивать скорость до 13-18 метров в секунду.-На дорогах ухудшение видимости местами до 1000 метров и менее, в течении дня похолодание, - добавили в региональном МЧС. – В связи с этим рекомендуется соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.Так, в метель, при ухудшении видимости, водителям нужноизбегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Пешеходам следует переходить дорогу только по переходу, а в темное время использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.-Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту, может привести к пожару, - напомнили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАномальные морозы в -47 градусов идут в КузбассАномальными морозами накроет Кузбасс в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ночные температуры до -47 градусов, а дневные - до -40.(подробности)