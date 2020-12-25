В Кузбассе перед судом предстанут серийные похитители сейфов. Участники организованной группировки успели отметиться сразу в нескольких городах.Прокурор Новокузнецка направил в суд уголовное дело в отношении организованной группы местных жителей, которые занимались хищением сейфов из организаций. Группа состояла из пяти человек и действовала с декабря 2019 по апрель 2020 года. Ее участники незаконно проникали в помещения, принадлежащие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, затем забирали находящиеся там сейфы и увозили их. Всего ими было совершено 14 преступлений на территории Кемерова, Новокузнецка и Таштагола. Общий ущерб составил 809 тысяч рублей.-В апреле сотрудники полиции задержали членов группы после очередной кражи. С одним из обвиняемых прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, - рассказали подробности в пресс-службе областной прокуратуры.Всем участникам группы предъявлено обвинение в совершении кражи, совершенной с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в помещение. Прокурор Новокузнецка утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Таштагольский городской суд для рассмотрения по существу.