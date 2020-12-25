Прокуратура подала иск в суд на Дирекцию автомобильных дорог Кузбасса. Это связано с тем, что учреждение планировало устранить нарушения на аварийно опасном участке дороги только минимум через шесть лет.Прокуратура Ижморского района в марте провела проверку по обращению одного из жителей области в отношении исполнения Дирекцией автомобильных дорог Кузбасса федерального законодательства о безопасности дорожного движения.Причиной послужил дорожный инцидент. 17 января текущего года, около 20.40, на автомобильной дороге Томск - Мариинск из-за заснеженности дорожного полотна произошла авария с участием самого заявителя: его автомобиль столкнулся с дорожным ограждением, в результате чего травмы получили четыре человека.- На указанном участке расположено ограждение, не соответствующее требованиям ГОСТа. Обязанность содержания автомобильной дороги на данном участке возложена на ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса». Бездействие по приведению жестких барьерных ограждений в соответствие с ГОСТом создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью, ведет к росту числа дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в прокуратуре области.В связи с этим прокурор района внес директору учреждения представление и потребовал устранить нарушения. На это последовал ответ, что замена дорожного ограждения в короткое время невозможна, а работа по его замене запланирована на 2026-2030 годы. Тогда прокурор обратился в суд.- Центральный районный суд города Кемерово полностью удовлетворил требования прокурора и обязал ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» устранить выявленные нарушения в срок до 1 июля 2021 года, - рассказали в ведомстве.