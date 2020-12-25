В Кемерове отменили новогодние гулянья на площади Советов. Это связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией и рисками распространения коронавируса.«В связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, на площади Советов проведение праздничных новогодних программ не состоится», - говорится в официальном сообщении мэрии.Тем не менее для посещения главная площадь города закрыта не будет. Более того, горожан, которые захотят встретить здесь новогоднюю ночь, впоследствии развезут по домам на специально организованном транспорте.Как сообщили в МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг», в новогоднюю ночь, а точнее, 31 декабря, с 22.30 до 2.30 1 января движение будет осуществляться по маршрутам № 4т, 7т, 23, 27, 48т, 49, 51а, 170э, 179э.Телефон справочно-информационной службы МБУ «УЕЗТУ» - (384-2) 57-46-57 - будет работать всю новогоднюю ночь.