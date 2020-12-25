Еще один глава кузбасского города сделал прививку от COVID-19. Он призвал горожан следовать его примеру.Глава города Осинники Игорь Романов поставил прививку от коронавируса. О вакцинации он написал на своей странице в соцсетях. Игорь Романов отметил, что сегодня вакцинации от коронавируса уделяется особое внимание: прививки ставят врачи, учителя, соцработники, волонтеры.«Решил так же, как и они, позаботиться о своем здоровье. Поставил вакцину Гам-КОВИД-Вак торговой марки «Спутник V» в поликлинике. Это двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России», - написал Игорь Романов.Мэр Осинников также отметил, что по всем вопросам о вакцинации необходимо обращаться в поликлинику. А также напомнил о том, что у акции есть ряд ограничений.Ранее вакцину от коронавируса поставил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэр Новокузнецка сделал прививку от коронавирусаГлава Новокузнецка Сергей Кузнецов стал участником кампании вакцинации от коронавируса. На своей странице в соцсетях он пообещал рассказать о своем самочувствии после этого. (подрбности)