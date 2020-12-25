Дорого обошлась жительнице Мариинска публикация, которую она сделала в августе нынешнего года в группах мессенджера Viber «Барахолка» и «Услуги Мариинска» под названием «Внимание, работают мошенники!!!» с фотографией другой горожанки. На днях Мариинский суд, признав эти сведения не соответствующими действительности, а также порочащими честь и достоинство, оценил причиненный этой публикацией моральный вред в 5 тысяч рублей и дополнительно взыскал судебные расходы в размере 35 тысяч 300 рублей. Суд указал, что в сообщении отсутствуют языковые маркеры субъективной оценки.- Также, кроме выплаты компенсации морального вреда, ответчица, которая так и не признала иск, теперь еще обязана опубликовать опровержение в форме сообщения с его размещением в тех же группах «Барахолка» и «Услуги Мариинска» мессенджера Viber, - пояснил официальный представитель Мариинского суда Алексей Бушуев.