На трех человек выросло число умерших пациентов с коронавирусом. На утро 25 декабря их число достигло 456 человек.По данным оперативного штаба, за сутки скончались еще три пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. У женщины 1967 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. У мужчины 1991 года рождения из Яшкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.У женщины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.Напомним, в общей сложности на сегодняшний день число заболевших коронавирусом выросло еще на 149 человек и теперь составляет 25 038. Также за минувшие сутки выздоровели 173 пациента. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 21 796 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2796 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4806 человек.