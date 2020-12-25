Больше 25 тысяч человек заболели коронавирусом с начала пандемии в Кузбассе. Об этом сообщает оперштаб региона.По данным оперативного штаба, на утро 25 декабря с начала пандемии общее число тех, у кого выявили коронавирус, достигло 25 038 человек. У 149 из них диагноз подтвердился за минувшие сутки. Вместе с этим за прошедшие сутки выздоровели 173 пациента. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 21 796 человек.Выросла и печальная статистика - еще три человека скончались. У женщины 1967 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. У мужчины 1991 года рождения из Яшкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Общее число умерших достигло 456 человек.В общей сложности сегодня в Кузбассе медицинскую помощь получают 2786 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4806 человек.