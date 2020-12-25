Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в междуреченском детском доме «Единство», провести ее было поручено местной прокуратуре с привлечением специалистов контролирующих и правоохранительных органов.Нарушений было установлено много. К примеру, выявлены нарушения требований законов к оформлению трудовых отношений с работниками и соблюдению санитарного режима. Вскрыты факты бездействия руководства по зафиксированным случаям причинения телесных повреждений воспитанникам. Также отмечено использование ненадлежащего помещения для организации спортивно-досуговой деятельности детей.– Прокурор города внес представление начальнику управления образованием Междуреченского городского округа и потребовал устранить все выявленные нарушения законов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, – Кроме того, прокурор возбудил шесть административных дел в отношении работников детского дома, в том числе и в отношении руководителя.