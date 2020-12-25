За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 149 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых заболевших оказалось в областном центре.По данным оперативного штаба, в Кемерове за минувшие сутки выявили 44 новых случая заболевания, а в Новокузнецке - 37. В Междуреченске - 19, в Прокопьевске - 13, в Белове - девять. По четыре новых заболевших - в Осинниках и Таштагольском районе, три - в Калтане, по два - в Краснобродском, Беловском районе, Кемеровском городском округе, Новокузнецком и Яйском районах. По одному - в Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Гурьевском районе, Крапивинском, Ленинске-Кузнецком и Промышленновском муниципальном округе.Напомним, в общей сложности на сегодняшний день число заболевших коронавирусом выросло еще на 149 человек и теперь составляет 25 038. Кроме того, еще три человека с подтвердившимся коронавирусом скончались за сутки. Общее число летальных исходов - 156. Также за минувшие сутки выздоровели 173 пациента. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 21 796 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2796 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4806 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМедик из Кемерова поделился впечатлениями от прививки от коронавирусаВ Кузбассе уже вовсю идет кампания по вакцинации от коронавируса. Один из медиков, уже поставивший вакцину, рассказал, почему он решил сделать это и как себя чувствует.(подробности)В Кузбассе стартовала массовая вакцинация от коронавирусаВ Кузбассе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве. (подробности)Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 15 январяВ Кузбассе снова продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб региона. (подробности)