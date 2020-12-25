В рамках региональной инициативы поздравления с наступающим Новым годом принимают ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, одинокие пожилые люди.Глава региона побывал в доме Николая Сячина, участника Великой Отечественной войны, инвалида 3-й группы, подполковника милиции в отставке, ветерана труда. 10 декабря ветерану исполнилось 93 года.- К сожалению, с каждым днем фронтовиков становится все меньше. В 2019 году в рамках акции мы персонально поздравили 485 кузбассовцев, в 2020 году в списках значатся только 434 человека. Наша задача - успеть сказать им спасибо, помочь, поддержать и сохранить память об их подвиге, - отметил губернатор Сергей Цивилев.Акция «Поделись теплом своей души» проводится в Кузбассе с 2019 года в рамках реализации комплекса мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.