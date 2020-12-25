Сразу в трех кузбасских городах с 25 декабря объявляют режим неблагоприятных метеоусловий.- В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, - сообщает комитет экологии и природных ресурсов Кемеровской области.Согласно требованиям вводимого режима, предприятиям города рекомендуется сократить выбросы в атмосферный воздух с 18.00 25декабря до 18.00 26 декабря.В Новокузнецке и Прокопьевске режим «черного неба» также вводится с 18.00 25 декабря до 18.00 29 декабря. В течение этого времени предприятиям рекомендую сократить выбросы, а горожанам отказаться от активных занятий спортом или прогулок на свежем воздухе.