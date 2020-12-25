Еще два кредитора «Шахты «Заречная» обратились в Арбитражный суд Кемеровской области, чтобы взыскать с бывших и нынешних руководителей шахты более 67 миллиардов рублей.Кредиторы - Чешский экспортный банк (ЧЭБ) и швейцарско-нидерландская компания Vitol S.A. ЧЭБ - требуют привлечь к субсидиарной ответственности на 51 миллиард рублей бывшего собственника «Заречной», а также еще четыре физических и два юридических лица. Еще один иск - о взыскании 16,4 миллиарда рублей убытков с 10 нынешних контролирующих лиц шахты - направил швейцарско-нидерландский трейдер Vitol S.A. Кроме того, ранее налоговая инспекция подала заявление в суд о взыскании 3,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день все три иска пока не удовлетворены.Напомним, в состав компании «Шахта «Заречная» входят как сама шахта, так и участок «Октябрьский» и обогатительная фабрика «Спутник». В 2017 году шахту признали банкротом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС шахты «Заречная» в Кузбассе уволены 152 человекаВ мае с шахты «Заречная» в Кузбассе уволены 152 работника. Об этом в своем Instagram рассказал заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. (подробности)