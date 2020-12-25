Один из жителей Прокопьевска ушел на работу. Когда вернулся, обнаружил, что дверь сломана, а из дома пропали вещи и собака.67-летний прокопчанин тут же обратился в полицию, и вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний коллега потерпевшего. Он сначала уверял, что не имеет никакого отношения к пропаже, но эксперты-криминалисты обнаружили в машине шерсть пропавшего далматинца. А позже при обыске квартиры нашли и украденное имущество - телевизор и электроинструменты. Правда, собаки там не оказалось.- Со слов похитителя, далматинец сумел сбежать от него, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Поиски животного в настоящее время продолжаются.В общей сложности владельцу собаки причинен ущерб в 150 тысяч рублей. Похищенное имущество - кроме пса - удалось вернуть хозяину. Похитителю же теперь за кражу грозит до шести лет лишения свободы.