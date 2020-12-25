Уголовное дело по факту смерти горнорабочего в кузбасской шахте возбудил Следственный комитет.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к гибели мужчины. Так, им предстоит установить, соблюдались ли при проведении работ требования по технике безопасности, а также - точную причину смерти.Напомним, трагедия произошла 22 ноября 2020 года на одной из кузбасских шахт. Подземный горнорабочий вместе с напарником находились в горной выработке - им нужно было выполнить наряд на установку оборудования. Когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него сверху обрушился пласт угля. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Напарник не пострадал. Он сообщил о ЧП диспетчеру. Вскоре прибыли спасатели и подняли тело погибшего на поверхность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео смертельного обрушения породы на шахте в КузбассеВ сети появилось видео смертельного обрушения горной породы на шахте в Кузбассе. В результате инцидента погиб один горняк. (подробности)Горняк погиб при обрушении породы в шахте в КузбассеПосле обрушения горной породы в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе погиб шахтер. (подробности)