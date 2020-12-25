Администрация города Кемерово опубликовала график работы медицинских учреждений во время новогодних праздников.Согласно графику, медицинские организации, где врачи оказывают первичную медико-санитарную помощь, в том числе поликлиники и клинико-диагностические лаборатории, будут закрыты лишь в праздничные дни - 31 декабря, а также 1 и 7 января. В остальные дни новогодних каникул – 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января - они будут работать по несколько сокращенному графику – с 08.00 до 16.00. При этом в оба праздничных воскресенья, 3 и 10 января медицинские учреждения будут работать с 08.00 до 14.00.Посмотреть график работы патологоанатомического бюро можно здесь.Напомним, в Кузбассе стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Также ранее сообщалось, что в регионе имеется запас лекарственных препаратов на все новогодние праздники.