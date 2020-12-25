В одном из популярных пабликов появились снимки с места ДТП, одним из участников которого стала карета скорой помощи.На фотографии, сделанной на месте дорожно-транспортного происшествия и размещенной в соцсетях, запечатлены его последствия. Видно, как на светофоре, что на пересечении улицы Островского и Весенней, стоит автомобиль скорой помощи. у него серьезно повреждена передняя часть: замят капот и оторван бампер, а на земле валяют обломки пластика. При этом рядом находится легковой автомобиль: он стоит под углом на полосе движения и очевидно, что тоже является участником ДТП.Очевидцы не сообщают ни обстоятельств, при которых случилось дорожно-транспортное происшествие, ни о возможных пострадавших.В областной Госавтоинспекции не удалось получилось получить оперативный комментарий. В настоящее время уточняются причины и обстоятельства ДТП, а также информация о возможных пострадавших.