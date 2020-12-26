В мессенджерах, которыми пользуются кузбассовцы, стремительно распространяется сообщение об усилении противокоронавирусных мер. Как оказалось, это сообщение – фейк.В сообщении, которое пересылают друг другу жители региона, говорится о якобы прошедшем заседании оперштаба по противодействую распространению COVID-19 и новых ограничениях, которые будут якобы введены. Впрочем, волна таких же сообщений накрыла и ряд других регионов России. Примечательно, что ни в одном из них не указан регион, где же готовятся новые ограничительные меры.- Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Кузбассе заявляет, что данная информация не соответствует действительности, - говорится в официальном сообщении опертаивного штаба Кузбасса.В качестве аргументов специалисты приводят лишь факты: ежедневно в Кузбассе снижается число заболевших коронавирусом, а число выздоровевших, напротив, растет. Более того, в связи с улучшением эпидемической ситуации в Кузбассе введены послабления действующего режима повышенной готовности:- с 16 декабря по 2 января 2021 года разрешено проводить банкеты и корпоративы;- с 18 декабря разрешено проведение однодневных новогодних сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе;- с 21 декабря разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с привлечением зрителей;- с 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 06.00 до 01.00.- Призываем доверять лишь официальным источникам информации. Все распоряжения и решения, принимаемые на совещаниях оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, оперативно публикуются на страницах оперштаба в Телеграме (https://t.me/covid19kuzbass) и во «ВКонтакте», - резюмировали в оперштабе/