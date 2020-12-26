В Правительстве Кузбасса замгубернатора Андрей Панов провел совещание по ситуации на Юргинском машиностроительном заводе. В нем приняли участие конкурсный управляющий завода Петр Науменко, старший вице-президент блока по работе с активами Госкорпорации развития ВЭБ РФ Сергей Фролов, глава Юрги Алексей Фомин и руководители региональных министерств.– «Юрмаш» долгие годы был одним из крупнейших производств Сибири. К сожалению, завод уже не первый год находится в трудной ситуации. Но он не должен быть распродан по частям и закрыт окончательно. Найти нового инвестора будет достаточно сложно, однако у ВЭБ РФ есть огромный опыт в решении подобных проблем. Со своей стороны Правительство Кузбасса окажет всю возможную поддержку, — сообщил Андрей Панов.Одновременно решается проблема трудоустройства сотрудников машзавода. Прорабатываются варианты перевода рабочих на другие предприятия. Всем высвобождаемым сотрудникам служба занятости населения предложит работу по месту жительства и на предприятиях ближайших муниципальных образований с учетом транспортной доступности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКредиторы решили законсервировать машиностроительный завод в КузбассеЮргинский машиностроительный завод в скором времени будет законсервирован. Такое решение приняли в компании «РТ-Капитал», которая владеет 90 процентами долей «Юрмаша». (подробности)Работникам «Юрмаша» выплатили долги по зарплате на 95,2 миллиона рублейВ начале октября работники «Юрмаша» обратились к губернатору со своей бедой: руководство не выплачивает заработную плату. 9 ноября стало известно, что все долги - а их накопилось на 95,2 миллиона - выплачены. (подробности)Кому выгоден развал Юргинского машзавода?В советские времена «Юрмаш» считался флагманом военпрома. Градообразующее предприятие города Юрги (Кемеровская область) после распада Союза выпало из структур гособоронзаказа, безвозвратно утратив часть важных компетенций, уменьшив впятеро численность работников. (подробности)Собственником «Юрмаша» станет уральский холдингВладельцем Юргинского машиностроительного завода станет Уральская горно-металлургическая компания. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Сергей Цивилев. (подробности)Бывший замгубернатора Кузбасса дисквалифицирован на год за долги по зарплатеАнатолий Лазарев, который до недавнего времени возглавлял Юргинский машзавод, а в период с 2012 по 2017 год занимал должность замгубернатора области по ЖКХ и дорогам, дисквалифицирован по решению суда. Причиной стали долги по зарплате перед сотрудниками завода. (подробности)