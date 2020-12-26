Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.По словам Елены Зелениной, на сегодняшний день уровень заболеваемости в регионе постепенно снижается, становтся меньше пациентов как получающих стационарное, так и амбулаторное лечение.- Все это позволяет нам продолжать плановое возвращение коек в обычный режим работы, штатный режим работы – в первую очередь для оказания медицинской помощи больным с любыми другими заболеваниями, которые необходимо своевременно профилактировать, лечить и корректировать лечение, - отметила Елена Зеленина.На уходящей неделе еще 200 коек в Анжеро-Судженске, Гурьевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске вывели из ковидариев. Таким образом,. По словам Елены Зелениной, регион постепенно возвращается к обычной жизни. Замминистра отметила, что надеется на сохранение тенденции и после Нового года. а для этого нужно соблюдать обычные противоэпидемические меры – социальное дистанцирование, масочный режим и прочее.